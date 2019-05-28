Климкин раскрыл свою «эмоциональную мечту» в политике
Объявивший об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его политической «эмоциональной мечтой» является победа от «какого-то округа» в Киеве. Своим мнением он поделился в эфире СТБ, передает «Страна.ua».
Он отметил, что на выборах в Верхонвую раду хотел бы участвовать в составе «команды», однако в настоящий момент он не может ее найти.
«[Ищу] команду единомышленников, у которой было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики», — заверил Климкин.
Также он отметил, что в партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского его «пока не звали».
Ранее Климкин рассказал о предложении выпить водки от своего российского коллеги Сергея Лаврова.