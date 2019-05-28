Климкин раскрыл свою «эмоциональную мечту» в политике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/103/12231103/kl-pic905-895x505-79841.jpg">

Объявивший об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его политической «эмоциональной мечтой» является победа от «какого-то округа» в Киеве. Своим мнением он поделился в эфире СТБ, передает «Страна.ua».

Он отметил, что на выборах в Верхонвую раду хотел бы участвовать в составе «команды», однако в настоящий момент он не может ее найти.

«[Ищу] команду единомышленников, у которой было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики», — заверил Климкин.

Также он отметил, что в партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского его «пока не звали».

Ранее Климкин рассказал о предложении выпить водки от своего российского коллеги Сергея Лаврова.