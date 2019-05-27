Коломойский пообещал поддержать Тимошенко на выборах в Верховную раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что они с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко являются друзьями. Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, он намерен оказать ей поддержку на выборах в Раду путем установления невысоких цен на рекламу на собственном телеканале «1+1».

«Мы с ней в нормальных отношениях…Мы с ней друзья, хорошо, — уточнил Коломойский.

Он отметил, что ее партия небогатая, поэтому он будет стараться делать приемлемыми цены на рекламу.

При этом он добавил, что перед выборами президента он также снизил цены на рекламу, чтобы все кандидаты могли попасть на экраны в том же объеме, что и экс-президент страны Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко.