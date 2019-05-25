«Вялое и беззубое»: Климкин о заявлении МИД РФ
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым заявление МИД России по решению Международного трибунала ООН по украинским морякам. Об этом он написал в своем твиттере.
«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — написал Климкин.
Также он выложил фотографию своих обнимающихся коллег после принятия решения.
25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.
Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.