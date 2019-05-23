Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/521/12365521/upload-RTX6VQQS-pic905-895x505-63666.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, передает ТАСС.

Об этом он заявил перед журналистами в Киеве.

По его словам, он не намерен вести переговоры с Россией.

Он также назвал Россию «агрессором».

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на президентское кресло.