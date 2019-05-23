МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Россия не имеет отношения к данному скандалу.
«Зачем делать классический фейк, с которыми как раз Евросоюз и борется», — сказала Захарова.
Она также добавила, что на видео, из-за которого произошел скандал, со Штрахе находилась гражданка Латвии.
Захарова подчеркнула, что некоторые немецкие СМИ продолжают называть девушку «россиянкой».
Ранее сообщалось, что правительство канцлера Австрии разваливается на фоне скандала.