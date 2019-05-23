МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия не имеет отношения к данному скандалу.

«Зачем делать классический фейк, с которыми как раз Евросоюз и борется», — сказала Захарова.

Она также добавила, что на видео, из-за которого произошел скандал, со Штрахе находилась гражданка Латвии.

Захарова подчеркнула, что некоторые немецкие СМИ продолжают называть девушку «россиянкой».

Ранее сообщалось, что правительство канцлера Австрии разваливается на фоне скандала.