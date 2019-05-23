МИД призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посла Великобритании в Москве Лори Бристоу провести брифинг с отчетом по расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почему бы господину Бристоу не провести брифинг, на котором можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании», — сказала Захарова.

По ее словам, посол Британии должен представить реальные доказательства по делу Скрипалей.

Она также добавила, что Россия настроена на установление истины.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль вышел на связь с родственниками в России.