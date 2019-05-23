Зеленский открестился от референдума по диалогу с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», — сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о «нормальном разговоре» с людьми.

Он также подчеркнул, что опрос не имеет законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Петр Порошенко посоветовал Зеленскому не проводить референдум по переговорам с РФ.