Возможность встречи Путина и Трампа оценили в МИД РФ

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, возможность для встречи существует, и, видимо, разговор между главами государств состоится.

Однако, отметил Рябков, российская сторона не получала никаких конкретных предложений от Соединенных Штатов, в каком формате могла бы состояться встреча.

«Инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — отметил Рябков.

Ранее Песков оценил желание Трампа поладить с Россией и ввести новые санкции.