Армия

Военные Ирана поразили корабль ВМС США

КСИР заявил об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и поражении корабля ВМС США
U.S. Navy

Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) уничтожили систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Объединенных Арабских Эмиратах и поразили вспомогательный корабль ВМС США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB), ссылаясь на заявление пресс-службы КСИР.

В нем говорится, что радар был ликвидирован в районе Эр-Рувайс. Для нанесения удара использовалась высокоточная ракета. Кроме того, вспомогательный корабль американского военно-морского флота был выведен из строя в результате атаки ракетами и дронами.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об ударах Ирана по двум иностранным кораблям.

 
