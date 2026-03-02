Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его родственник

CNN: преемником Хаменеи может стать его второй сын Моджтаба
Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

В Иране нет однозначного преемника верховного лидера Али Хаменеи, передает CNN.

Телеканал сообщает, что после кончины аятоллы временное руководство должно будет выбрать нового лидера. Им может стать только мужчина, священнослужитель с политической компетентностью, моральным авторитетом и лояльностью к Исламской Республике.

Первым претендентом CNN называет второго сына погибшего лидера — 56-летнего Моджтаба Хаменеи. Он известен прочными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и народным ополчением «Басидж». Согласно материалу, этому назначению может препятствовать то, что Моджтаба Хаменеи не является высокопоставленным священнослужителем и не имеет официальной роли. Кроме того, в Иране не одобряется передача постов от отца к сыну.

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах США и Израиля страна вступила в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара (руководителя). «Газета.Ru» рассказала, кто, кроме сына Хаменеи, может возглавить Исламскую Республику.

Ранее в Иране объявили джихад против США и Израиля.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!