СМИ: верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его родственник

В Иране нет однозначного преемника верховного лидера Али Хаменеи, передает CNN.

Телеканал сообщает, что после кончины аятоллы временное руководство должно будет выбрать нового лидера. Им может стать только мужчина, священнослужитель с политической компетентностью, моральным авторитетом и лояльностью к Исламской Республике.

Первым претендентом CNN называет второго сына погибшего лидера — 56-летнего Моджтаба Хаменеи. Он известен прочными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и народным ополчением «Басидж». Согласно материалу, этому назначению может препятствовать то, что Моджтаба Хаменеи не является высокопоставленным священнослужителем и не имеет официальной роли. Кроме того, в Иране не одобряется передача постов от отца к сыну.

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах США и Израиля страна вступила в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара (руководителя). «Газета.Ru» рассказала, кто, кроме сына Хаменеи, может возглавить Исламскую Республику.

Ранее в Иране объявили джихад против США и Израиля.