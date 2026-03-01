Размер шрифта
Франция, Германия и Британия пригрозили лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА

Франция, ФРГ и Британия пригрозили Ирану мерами в случае ударов по союзникам

Лидеры Франции, Германии и Великобритании возмущены «неизбирательными и несоразмерными» ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призывают Исламскую Республику прекратить атаки. Заявление европейских государств опубликовано на сайте немецкого правительства.

В пресс-релизе подчеркивается, что действия Ирана направлены против ближайших союзников Франции, ФРГ и Соединенного Королевства и угрожают военным и мирным жителям в регионе. Страны Европы намерены защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

«Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что по этому вопросу Франция, Германия и Британия сотрудничают с США и союзниками на Ближнем Востоке.

Накануне США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана обратился к нации.

 
