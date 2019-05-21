Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12255337/RIAN_5754494.HR-pic905-895x505-43594.jpg">

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА «Новости».

Это произошло из-за того, что Ляшко отказывался сдавать телефон, на котором вел прямую трансляцию.

К нему подошел сам Зеленский и поинтересовался его мнением о роспуске Рады. После чего президент с другими депутатами ушел на закрытую консультацию, а Ляшко остался за закрытой дверью.

Позже Ляшко согласился отдать телефон и все же дошел до совещания.

Отмечается, что Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде.

Ранее Ляшко перебил Зеленского на инаугурации.