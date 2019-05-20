Писательница c Украины возмутилась русской речью Зеленского

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась русским языком в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского.

По ее словам, деление украинцев на русскоязычных и украиноязычных стало для нее ведром холодной воды.

«Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком... венгерском, греческом, иврите или других языках меньшинств, а снова вознесли над всеми меньшинствами язык одного национального меньшинства — русский?» — заявила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную раду.