Видео с россиянкой и бывшим вице-канцлером Австрии прокомментировали в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к скандалу в Австрии с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и девушкой, которую австрийские СМИ назвали «племянницей русского олигарха» Аленой Макаровой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не знает девушку, которая появляется на кадрах с Штрахе, а также усомнился в том, что она является гражданкой России.

«Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству», — заявил Песков.

Ранее миллиардер Макаров опроверг родство с встречавшейся с вице-канцлером Австрии россиянкой.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.