Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку. Об этом он завил в зале Рады.
Зеленский призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокуратора Юрия Луценко и главу минобороны Степана Полторака.
Он процитировал 40-го президента США Рональда Рейгана и отметил, что правительство не решает проблемы, а является главной проблемой.
На увольнение Грицака, Луценко и Полторака он дал два месяца.
Также Зеленский попросил Раду уже принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс и открытые списки на выборы.
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