Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку. Об этом он завил в зале Рады.

Зеленский призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокуратора Юрия Луценко и главу минобороны Степана Полторака.

Он процитировал 40-го президента США Рональда Рейгана и отметил, что правительство не решает проблемы, а является главной проблемой.

На увольнение Грицака, Луценко и Полторака он дал два месяца.

Также Зеленский попросил Раду уже принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс и открытые списки на выборы.

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