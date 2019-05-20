«Ужасные вещи»: Курц о видео с вице-канцлером и россиянкой
Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал скандальные видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки. Об этом сообщает Bild.
«На видео мы наблюдаем ужасные вещи», — сказал Курц.
По его словам, данные видеозаписи могут стать предметом уголовных разбирательств в отношении Штрахе.
Он также добавил, что речь идет о злоупотреблении властью и предложениях коррупционного характера.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен отреагировал на видео с Штрахе и россиянкой.