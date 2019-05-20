«Ужасные вещи»: Курц о видео с вице-канцлером и россиянкой

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Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал скандальные видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки. Об этом сообщает Bild.

«На видео мы наблюдаем ужасные вещи», — сказал Курц.

По его словам, данные видеозаписи могут стать предметом уголовных разбирательств в отношении Штрахе.

Он также добавил, что речь идет о злоупотреблении властью и предложениях коррупционного характера.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен отреагировал на видео с Штрахе и россиянкой.