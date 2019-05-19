Саакашвили призвал своих сторонников «атаковать» власти Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которая была им создана, идти в наступление на выборах мэров, которые сейчас проходят в стране. Об этом он заявил в видеобращении, выложенном в фейсбуке.

Он заявил, что необходимо атаковать нынешние власти, которые уже терпят поражение.

Бывший грузинский лидер также добавил, что народ Грузии каждый раз лишают выборов, фальсифицируя их.

Ранее Саакашвили посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не заигрывать с Россией, которая, по его мнению, «не способна к договорам».