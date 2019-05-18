Досрочные выборы пройдут в Австрии после видео с россиянкой и вице-канцлером

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену как можно скорее провести досрочные выборы из-за скандального видео с участием австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, его «Австрийская народная партия» прекращает работу в коалиционном правительстве с «Австрийской партии свободы», лидером которой является Штрахе.

«Хватит значит хватит», — сказал Курц.

18 мая Штрахе объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг видео его встречи 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее сообщалось, что после отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера в Австрии начались протесты.