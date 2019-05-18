Климкин назвал «стандартным» для демократических стран закон о госязыке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни «вполне стандартным» на фоне аналогичных законов в демократических странах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы украинского МИДа, закон о государственном языке реализовал требования конституции страны.
«Такие законы давно существуют во многих демократических государствах, и наш на их фоне выглядит вполне стандартно», — считает Климкин.
Он добавил, что после принятия закона украинский язык не получил особых прав и привилегий, которые могли бы стать причиной подозрений в «недемократичности или шовинизме».
Ранее сообщалось, что оппозиция Украины разработала свой законопроект о языке.