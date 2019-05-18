После отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера в Австрии начались протесты

Оппозиционные австрийские партии устроили акцию протеста против правительства страны возле ведомства федерального канцлера республики из-за скандальной отставки вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Вены.

По данным агентства, в центре австрийской столицы собрались около 5 тысяч человек. В акции участвуют представители Социал-демократической партии Австрии, партии «Новая Австрия — Либеральный форум», «Сейчас — Список Пильца», а также «Зеленые».

Отмечается, что митинг проходит в мирной обстановке, звучат свистки и музыка.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что 24 июля 2017 года на Ибице Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой политик обсуждал получение помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Сегодня, 18 мая, Штрахе объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг этой встречи.