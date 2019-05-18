Вице-канцлер Австрии встречался с «русской миллионершей» для помощи на выборах

Вице-канцлер Австрии, лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с богатой россиянкой получение помощи на предстоящих выборах. Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, встреча состоялась 24 июля 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. Она якобы планировала инвестировать «не вполне легальный» капитал в Австрии, в том числе обсуждалось приобретение ею австрийского издания Kronen Zeitung, лицензии на казино и контрактов на строительство автомагистрали.

В материале подчеркивается, что таким образом Штрахе и еще один политик АПС, присутствовавший на встрече, продемонстрировали готовность повлиять на результаты выборов при помощи денег.

Ранее вице-канцлер Австрии посчитал визит Путина большой честью для страны.