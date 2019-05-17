ФБР доверять нельзя, заявил самый популярный новостной канал в США

Американский телеканал Fox News опубликовал результаты исследования, согласно которому 58% американцев уверены, что ФБР нарушило закон, чтобы начать «расследование Мюллера».

Ведущий телеканала отметил, что американцы «не могут доверять ФБР».

Он добавил, что это довольно страшно — недоверие к настолько мощному ведомству.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил в защиту действий ведомства после того, как СМИ опубликовали данные о шпионах в штабе президента Дональда Трампа.