Пушков оценил ультиматум Климкина ЕС из-за санкций против РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12185587/RIAN_5732337.HR-pic905-895x505-41439.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина Европе из-за санкций против России.

«Санкции против России только вредят интересам Европы», — написал Пушков.

По его словам, угрозы Климкина по минским соглашениям «не могут напугать».

Он также добавил, что Украина и так не выполняет данные договоренности.

Ранее сообщалось, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на ультиматум Климкина ЕС.