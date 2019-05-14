Пушков оценил ультиматум Климкина ЕС из-за санкций против РФ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина Европе из-за санкций против России.
«Санкции против России только вредят интересам Европы», — написал Пушков.
По его словам, угрозы Климкина по минским соглашениям «не могут напугать».
Он также добавил, что Украина и так не выполняет данные договоренности.
Ранее сообщалось, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на ультиматум Климкина ЕС.