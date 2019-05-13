Песков отреагировал на возможную встречу Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на возможную встречу американского лидера Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Трамп объявил, что встретится с Путиным на G20 в японской Осаке в следующем месяце.
По словам Пескова, пока не ведется никакой подготовки к встрече лидеров двух стран. Также нет никаких договоренностей по этому вопросу, уточнил пресс-секретарь.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы встречу на высшем уровне.