«Уже слышали в 2014-м»: на призыв Зеленского ответили в Крыму

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Зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отреагировал на обращение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Дума ТВ».

До этого Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.

По его словам, призывы, которые были озвучены в видеобращении, все уже слышали в 2014 году.

«Если бы поверили тогда (в 2014 году. — «Газета.Ru»), то сегодня полуостров представлял бы собой Аппиеву дорогу после восстания Спартака с прибитыми к столбам крымчанами», — отметил Бальбек.

Он также добавил, что Россия уже сделала свой выбор — в пользу «мирного неба», а не «этнических чисток».

Ранее в Госдуме отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса и Крыма отреагировали.