«Уже слышали в 2014-м»: на призыв Зеленского ответили в Крыму
Зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отреагировал на обращение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Дума ТВ».
До этого Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.
По его словам, призывы, которые были озвучены в видеобращении, все уже слышали в 2014 году.
«Если бы поверили тогда (в 2014 году. — «Газета.Ru»), то сегодня полуостров представлял бы собой Аппиеву дорогу после восстания Спартака с прибитыми к столбам крымчанами», — отметил Бальбек.
Он также добавил, что Россия уже сделала свой выбор — в пользу «мирного неба», а не «этнических чисток».
Ранее в Госдуме отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса и Крыма отреагировали.