США внезапно запросили у РФ переговоры на высшем уровне, пишут СМИ

Соединенные Штаты неожиданно запросили у России встречу на высшем уровне. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к американскому Госдепу.

Издание отмечает, что прежде Вашингтон не допускал возможности проведения встречи президентов двух стран, пока Москва не отпустит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и не вернет Киеву судна.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке. Источник «Ъ» эту информацию подтвердил.

Ранее стало известно, что МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву.