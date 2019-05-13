Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отказался раскрывать итоговую сумму ущерба, которая отражена в документа, однако она значительно превышает сумму, полученную сразу после войны, тогда польские потери оценили в $48 млрд (около 850 млрд по нынешнему курсу).

На вопрос, будет ли новая сумма больше триллиона долларов, он ответил: «Вы близки».

По его словам, документ, который оценивает потери, понесенные Польшей будет передан руководству страны в буже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Польша попросила Трампа помочь взыскать репарации с России и Германии.