Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении

Руководитель парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждали армянские СМИ, несколько лет назад Марукян участвовал в протестной акции у посольства России в Армении, в ходе которой он растоптал лежащий на земле российский флаг. Политик признал, что граждане могут выступать против какой-либо страны, в том числе выражать свое недовольство, сжигая или попирая ее флаг.

«Но я никак не могу понять, как такой человек может получить высокую должность в Армении, а именно губернатора, при том, что власти работают над формированием блестящих отношений с РФ», — заявил Марукян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по общению с российский коллегой Владимиром Путиным.