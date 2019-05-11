Мюллер не придет на допрос по «российскому делу»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не будет присутствовать на слушаниях в конгрессе по дело о «вмешательстве России» в американские выборы, которые пройдут 15 мая. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Мюллер отказался от посещения этих слушаний.
Как отмечается, в конгрессе планируют «заставить» Мюллера прийти на слушания в другую дату.
Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызов Мюллера, который в марте завершил свое расследование о «вмешательстве России» в выборы, на допрос.