Мюллер не придет на допрос по «российскому делу»

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер не будет присутствовать на слушаниях в конгрессе по дело о «вмешательстве России» в американские выборы, которые пройдут 15 мая. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Мюллер отказался от посещения этих слушаний.

Как отмечается, в конгрессе планируют «заставить» Мюллера прийти на слушания в другую дату.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызов Мюллера, который в марте завершил свое расследование о «вмешательстве России» в выборы, на допрос.