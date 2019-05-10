«Вся власть должна измениться»: Кравчук дал Зеленскому пару советов
Первый украинский президент Леонид Кравчук дал несколько советов новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «112 Украина».
Экс-президент посоветовал Зеленскому полностью сменить власть.
«Прежде всего, власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая», — заявил Кравчук.
Второй совет, который бывший украинский лидер дал Зеленскому, — это не принимать быстро кадровые решения. Он подчеркнул, что у власти нет родственников и бизнес-партнеров.
«Власть – это преданность народу Украины», — заключил Кравчук.
Ранее Кравчук заявил о попытках скомпрометировать Зеленского.