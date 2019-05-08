На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

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Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, и признание Украиной их недействительными ничего не изменит.

До этого украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — подчеркнул Песков.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса.