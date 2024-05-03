Кандидата, зарегистрированного на выборах, не смогут объявить иноагентом

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым кандидат, зарегистрированный на выборах всех уровней, не может быть признан иностранным агентом. Документ размещен в думской электронной базе.

До этого в Госдуме одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам. Также иноагентам запретят работать наблюдателями на выборах.

3 мая депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо установить реестр «лиц недружественных государств» и ввести для них ограничения в экономической деятельности, которые будут похожи на те, которые действуют в отношении иноагентов.

До этого сообщалось, что несколько депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят упростить передачу конфискованного оружия в зону СВО.