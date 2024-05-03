Путин обсудил с Рахмоном борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа прошла «в деловом и конструктивном ключе». Лидеры двух стран акцентировали внимание на «сотрудничестве в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере».

«Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — указано в сообщении.

Также в ходе беседы стороны обсудили попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов и выразили уверенность, что они «будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран».

В конце апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза. По его данным, большинство террористических актов совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы.

Ранее Путин назвал терроризм одной из самых серьезных угроз XXI века.