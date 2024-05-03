На Украине рассказали об обстановке для ВСУ в районе Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) защищают свои позиции в районе Часова Яра, преимущественно используя дроны. Об этом пишет англоязычное украинское издание The Kyiv Independent.

В марте и апреле российские войска добились ряда успехов. Если отбросить формальности, то битва за Часов Яр, несомненно, началась, и ставки вряд ли могут быть выше, говорится в материале.

Как отмечает издание, необходимые артиллерийские боеприпасы, направляющиеся на Украину в рамках долгожданного пакета военной помощи США в размере $61 млрд, готовы улучшить успехи ВСУ после нескольких месяцев артиллерийского голода, однако учитывая истощение украинских солдат длительным пребыванием на линии боевого соприкосновения без ротации, а также задержкой подготовки укрепленных оборонительных линий, «остается неясным», насколько ВСУ способны организовать надежную оборону.

На позициях в городе находится разведывательная группа 56-й мотострелковой бригады Украины. Когда-то они выполняли задачи традиционного отряда наземной разведки, теперь вся их работа выполняется с помощью дронов, подчеркивает Kyiv Independent.

Одна команда использует китайский коммерческий беспилотник для постоянного наблюдения за нулевой линией в разрушенном селе Богдановка, а другая атакует позиции ВС РФ при помощи дронов-камикадзе с видом от первого лица. FPV-дроны также могут использоваться по несколько раз для сбрасывания гранат и других боеприпасов.

«Иногда в воздухе так много дронов, так много людей, желающих работать одновременно, что наши ребята в конечном итоге мешают видеотрансляции друг друга», — цитирует издание одного из украинских военных.

Увеличили количество используемых беспилотников и российские войска. В связи с этим изменился характер полученных ранений солдатами ВСУ, также это сделало эвакуацию раненых с позиций более сложной и опасной, заключило издание.

3 мая «Военная хроника» заявила, что подразделения ВС РФ продвигаются к югу от жилой застройки в районе Часова Яра и начали уничтожение «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

Ранее Россия добилась прорыва под Часовым Яром.