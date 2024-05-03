Путин и Рахмон высказались о попытках ряда сил нагнетать ситуацию с мигрантами

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора обсудили попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, во время беседы главы государств выразили уверенность, что «активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию» вокруг приезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, «будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран».

30 апреля министры иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин обсудили недопуск таджикских граждан в РФ. При этом в Москве и Душанбе опубликовали разные трактовки разговора дипломатов. Российский МИД сообщил, что таджикистанским партнерам даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. Таджикистан же заявил о «негативном отношении к их гражданам и повсеместном нарушении их прав и свобод». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию.