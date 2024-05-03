Названы три причины победы Рублева над Алькарасом

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу Андрея Рублева в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде над третьей ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Карлосом Алькарасом, объяснив причины успеха россиянина.

«На мой взгляд, Рублев победил заслуженно. Андрей находится сейчас в хорошей форме и уверенно играет. Плюс он очень хорошо подавал во втором и третьем сетах, вынуждая Алькараса даже играть чуть больше в защите, Карлос не имел реальных возможностей атаковать. Именно Андрей играл в темпе, уверенно, и хорошо подавал – это и стало залогом победы», — считает Ольховский.

Рублев обыграл Алькараса в трех партиях, причем уступив в первой – 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале россиянин сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. В другом полуфинале сойдутся канадец Феликс Оже-Альяссим и чех Иржи Лехечка, прошедшие в эту стадию из-за отказов в четвертьфиналах из-за травм Янника Синнера и Даниила Медведева соответственно.

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