Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три причины победы Рублева над Алькарасом

Экс-теннисист Ольховский: Рублев заставил Алькараса играть в обороне

close
100%
Susana Vera/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу Андрея Рублева в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде над третьей ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Карлосом Алькарасом, объяснив причины успеха россиянина.

«На мой взгляд, Рублев победил заслуженно. Андрей находится сейчас в хорошей форме и уверенно играет. Плюс он очень хорошо подавал во втором и третьем сетах, вынуждая Алькараса даже играть чуть больше в защите, Карлос не имел реальных возможностей атаковать. Именно Андрей играл в темпе, уверенно, и хорошо подавал – это и стало залогом победы», — считает Ольховский.

Рублев обыграл Алькараса в трех партиях, причем уступив в первой – 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале россиянин сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. В другом полуфинале сойдутся канадец Феликс Оже-Альяссим и чех Иржи Лехечка, прошедшие в эту стадию из-за отказов в четвертьфиналах из-за травм Янника Синнера и Даниила Медведева соответственно.

Ранее белорусская теннисистка назвала еду смыслом жизни.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами