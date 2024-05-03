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В Турции заявили, что отказ от торговли с Израилем был согласован с США

Турецкий политолог Дюрре: Турция запретила торговлю с Израилем с разрешения США

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Burhan Ozbilici/AP

Решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана приостановить торговлю с Израилем было принято под сильным давлением – как международным, так и внутриполитическим, убежден турецкий политолог Икбаль Дюрре. Так власти страны надеялись избежать протестов, при этом сам отказ от сотрудничества с Израилем был согласован с США, заявил он в беседе с НСН.

Запрет на торговлю введен лишь на время, так как Турция сама в нем не заинтересована, считает эксперт.

«Но есть международное давление и внутриполитическое. Эрдоган вообще скрывал, что торговля идет. На более серьезные меры Эрдоган идти не готов. Этим договором он смог потушить протестные настроения в обществе», — пояснил он.

Принятое решение обернется для Турции небольшими убытками, однако в сегодняшних обстоятельствах даже они могут показаться болезненными, добавил Дюрре. По этой причине есть вероятность, что турецкие власти начнут выстраивать отношения с Персидским заливом для компенсации всех потерь, считает политолог.

Что касается вмешательства США, то, по мнению турецкого политолога, Эрдоган согласовывает с Вашингтоном даже помощь, направляемую ХАМАС, поэтому и решение об отказе от торговли было принято с их одобрения. Какие-либо шаги без учета западных коллег турецкий лидер не примет, убежден Дюрре.

«Он из-за экономических причин не может идти вопреки. Поэтому по всем вопросам, включая помощь ХАМАС, Эрдоган консультируется с США», — заключил политолог.

Напомним, накануне стало известно, что Анкара приостановила все торговые отношения с израильской стороной. Власти Израиля в ответ обвинили Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли. Отмечается, что в прошлом году товарооборот стран составил $6,8 млрд, причем 76% поставок пришлись на экспорт турецких товаров.

Эрдоган ранее не подал руки возможному новому главе НАТО.

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