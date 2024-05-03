Появились кадры с украинским агентом, которого нейтрализовали в российском регионе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила кадры с украинским агентом, планировавшим теракты на территории Российской Федерации, которого ликвидировали силовики в Ленинградской области.

На кадрах показан мужчина, который приобретает в магазине компоненты. Кроме того, на видео запечатлена его машина после ликвидации. В багажнике автомобиля силовиками были найдены взрывчатка и оружие.

3 мая стало известно, что ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы для совершения террористических актов.

Гражданин РФ 1976 года рождения планировал по заданию ГУР МО Украины совершить серию терактов, в том числе на объекте министерства обороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов в Санкт-Петербурге, заявляли в спецслужбе.

Его вычислили, когда он посетил схрон со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области — их он планировал использовать для теракта на топливном терминале в районе Ленинградской области, добавили в ФСБ.

При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.