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Петербургский пенсионер потерял 16 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

РЕН ТВ: в Петербурге пенсионер потерял 16 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

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В Петербурге пенсионер пообщался с липовыми сотрудниками ФСБ и потерял 16 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пожилому мужчине позвонил аферист, который представился якобы сотрудником ФСБ. Лжеправоохранитель убедил пенсионера, что с его счетами происходят мошеннические действия и, чтобы спасти средства, их необходимо перевести на «безопасный счет» банка.

Петербуржец доверился неизвестному злоумышленнику и последовал его инструкциям, переведя на счет преступников 16 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого преподаватель из Петербурга, являющаяся кандидатом экономических наук, поверила мошенникам и отдала им 13,5 млн рублей.

Ранее в Москве мошенники оформляли кредиты под видом договоров на работу актерами.

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