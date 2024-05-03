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Россия предупредила об ударе возмездия в случае атаки на Крым

Захарова: агрессивная атака на Крым повлечет сокрушительный удар возмездия

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Alexey Pavlishak/Reuters

Украина открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает ТАСС.

«Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада», — сказала Захарова.

По ее словам, любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. И об этом Москва предупреждает США, Великобританию и ЕС, добавила дипломат.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В апреле о намерении уничтожить Крымский мост говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.

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