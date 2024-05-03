Зона воздушной тревоги распространилась на все регионы Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на все области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

До этого воздушная тревога была объявлена в пяти регионах — Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской и Кировоградской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошел взрыв.