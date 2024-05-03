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В тверской пивоваренный холдинг «Афанасий» прибыли силовики

TVER 69 LIVE: в пивоваренный холдинг «Афанасий» прибыли силовики

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Телеграм-канал «TVER 69 LIVE»

В тверской пивоваренный холдинг «Афанасий» прибыли силовики. Об этом сообщили в Telegram-канале «TVER 69 LIVE | ЖИЗНЬ 69 ТВЕРИ».

«[Силовики] работают и в помещении предприятия, и на территории. Причина прихода силовых органов на предприятие не уточняется», — уточнил источник.

Как пишет РБК, холдинг сообщил, что им «показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», поскольку это является «хорошим знаком для нашего имиджа». В холдинге также сообщили, что платят в казну «2 млрд рублей каждый год».

До этого сообщалось, что в Свердловской области силовики разыскали мужчину, который пытался укрыться от них в необычном месте.

Инцидент произошел в Сысертском районе. Осужденный был приговорен к обязательным работам, но уклонялся от них. Когда силовики пришли в предполагаемое место, где мог находиться свердловчанин, то обнаружили его не в доме, а в собачьей будке рядом с ним.

Ранее силовики арестовали сотрудников «Россети Северный Кавказ» за крупное хищение.

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