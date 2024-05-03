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В Британии заявили о планах «столетнего сотрудничества» с Украиной

МИД Британии: Кэмерон начал переговоры о столетнем сотрудничестве с Украиной

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Киев начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Британии.

«Министр иностранных дел также начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами по всему спектру сотрудничества в сфере торговли, безопасности и обороны, науки и технологий, образования, культуры и многого другого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приверженность Великобритании развитию этого партнерства является «четким сигналом» ее намерения построить тесное и прочное сотрудничество с Украиной и украинским народом «на десятилетия вперед».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует тенденцию нагнетания напряженности вокруг конфликта на Украине через заявления западных лидеров.

Ранее Reuters повторно опубликовало статью с заявлением Кэмерона про удары ВСУ по России.

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