Ветеран ЦСКА заявил, что армейцы должны были побеждать «Зенит»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков подвел итоги первого матча красно-синих с «Зенитом» в рамках финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» он выразил удовлетворение игрой армейцев, посетовав, однако, на то, что они не довели матч до победы.

«ЦСКА вчера показал хорошую игру. Они доминировали на поле и имели моменты — жалко, что упустили победу. Матч был выигрышным, а «Зенит» забил необязательный гол. Но ЦСКА, особенно после поражения от «Балтики», выглядел очень прилично, армейцы должны были доводить матч до результата в свою пользу. Но что случилось, то случилось, из песни слов не выбросишь», — констатировал Новиков.

Накануне «Зенит» на выезде вырвал ничью с ЦСКА, 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель встретится в кубковом суперфинале с победителем пары «Балтика» — «Спартак».

В РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Краснодара», который отстает от петербуржцев по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 47-ю очками «Динамо». ЦСКА набрал 38 баллов и расположился на восьмом месте.

Ранее российский тренер заявил, что разочарован игрой «Зенита».