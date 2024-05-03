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В Калининграде ребенок попал в больницу с кровотечением после обрезания на дому

В Калининграде мальчика госпитализировали после обрезания на дому

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Операция в домашних условиях закончилась для 13-летнего жителя Калининграда визитом в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По словам матери ребенка, она хотела сделать мальчику обрезание и для этого пригласила на дом частного врача. Специалист провел все необходимые манипуляции.

На следующий день школьник обратил внимание на кровотечение, после чего недавно прооперированного ребенка госпитализировали. Причиной произошедшего стали разрезы.

После оказания всей необходимой помощи, семиклассника направили в хирургическое отделение, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Как заявила мать пострадавшего, каких-либо претензий к работе частного специалиста у семьи нет.

До этого в Москве родители решили сделать обрезание десятимесячному младенцу на дому. После того, как приглашенный специалист сделал свою работу, кровотечение не прекратилось.

Ребенка госпитализировали. В медучреждении ему сделали переливание крови и стабилизировали состояние.

Ранее в Колпино двухлетний ребенок попал в больницу после клизмы с перекисью водорода.

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