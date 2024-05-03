Назван опасный недостаток синтетического текстиля

В текстиле из синтетических тканей (спандекса, нейлона и полиэстера) быстрее размножаются вредные, провоцирующие экзему бактерии, такие как золотистый стафилококк. Об этом аллерголог и иммунолог из США Иэн Майлз рассказал изданию The Conversation.

Эксперт объяснил, что проживание вблизи заводов, крупных дорог или лесных пожаров выступает одним из ключевых факторов появления экземы. Это хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи с воспалением, разнообразными высыпаниями и зудом разной степени интенсивности.

Негативное воздействие окружающей среды также может происходить внутри дома при курении сигарет и использовании краски, пластиковых изделий или синтетических материалов, таких как спандекс, нейлон и полиэстер.

Майлз уточнил, что вредные бактерии (провокаторы экземы), например, золотистый стафилококк, активно размножаются на тканях из нейлона, спандекса и полиэстера, но не могут выживать на хлопковом или бамбуковом текстиле. Микроорганизмы, способствующие нормальному барьерному функционированию кожи, могут обитать на любых материалах, но производимое ими количество полезных липидов (жироподобных веществ) существенно снижается, если они колонизируются не на хлопке.

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