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В Турции заявили, что товарооборот с Израилем был прекращен

Эрдоган заявил о прекращении торгового оборота с Израилем, объемом $9,5 млрд

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вынужденно остановила торговые отношения с Иерусалимом, объем которых достигал $9,5 млрд. Его слова передает ТАСС.

Президент назвал неприемлемыми события, которые развернулись между Израилем и Палестиной, за которыми тяжело наблюдать мусульманам.

«Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в $9,5 млрд, сейчас мы его прекратили», — сказал Эрдоган.

2 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на двух турецких чиновников, писало, что Анкара приостановила все торговые отношения с израильской стороной.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным. Причина заключается в том, что Израиль несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа, пояснил он.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не помогут Израилю заставить Турцию «замолчать».

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