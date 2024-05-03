Тренера «Енисея» дисквалифицировали за оскорбление арбитра Опейкиной

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на пять матчей главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова за оскорбление арбитра матча против «СКА-Хабаровска» Веры Опейкиной, передает «Матч ТВ» .

«Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на этом», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте ее на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется», — сказал Тихонов после матча.

«Енисей» уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3.

Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал судейство в России.