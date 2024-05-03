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Тренера «Енисея» дисквалифицировали за оскорбление арбитра Опейкиной

Тренера Тихонова дисквалифицировали на пять игр за оскорбление арбитра Опейкиной

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на пять матчей главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова за оскорбление арбитра матча против «СКА-Хабаровска» Веры Опейкиной, передает «Матч ТВ» .

«Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на этом», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте ее на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется», — сказал Тихонов после матча.

«Енисей» уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3.

Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал судейство в России.

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