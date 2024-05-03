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В Белгороде осудят банду подростков, нападавшую на прохожих

В Белгороде шестеро подростков, нападавших на прохожих, предстанут перед судом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Белгороде завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков и двух совершеннолетних, нападавших на прохожих на улице. Молодых людей обвиняют в хулиганстве, разжигании национальной вражды и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области.

Следствие установило, что молодые люди совершали противоправные деяния с октября 2023 года по январь 2024 года. Так, в одном из случаев 17-летний и 19-летний обвиняемые избили двух незнакомцев, высказывая в их адрес фразы, на возбуждение вражды по признакам национальности. В другом случае 18-летний у сетевого магазина обвиняемый без причины напал на молодого человека, который был в компании сверстников. 24-летний фигурант спровоцировал конфликт с иностранным студентом и избил его.

«Все фигуранты по ходатайству органов следствия заключены судом под стражу. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве школьники издевались над одноклассницей из-за ее национальности.

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