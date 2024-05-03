Замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу в конфликте с Россией, поэтому мирные переговоры — единственный выход из ситуации. Об этом пишет журнал The Economist.

По словам Скибицкого, он «не видит возможности» для завершения конфликта военным путем. Даже если бы ВСУ отбросили российскую армию к границам, «это не положило бы конец войне», отметил он. Замначальника ГУР подчеркнул, что такие противостояния могут закончиться только дипломатическим путем. По его прогнозам, переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Скибицкий предрек потерю Часова Яра в Донецкой народной республике. Вооруженные силы РФ он назвал «единым организмом с четким планом и под единым командованием».

3 мая бывший помощник генсека ООН Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Российской Федерацией.

Ранее Медведев назвал тройную пользу от конференции по Украине в Швейцарии.